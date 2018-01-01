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    Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна

    У Росії не хочуть судити Путіна через кримських в`язнів
    Суддя Тверського районного суду Любов Виноградова відмовила в прийнятті адміністративних позовів від імені Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова до адміністрації президента Росії Володимира Путіна про надання документації по їх справах. Про це повідомив адвокат звільнених кримських татар Микола Полозов на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами
    • Сьогодні, 17:18
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    У Росії не хочуть судити Путіна через кримських в`язнів

    Суддя Тверського районного суду Любов Виноградова відмовила в прийнятті адміністративних позовів від імені Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова до адміністрації президента Росії Володимира Путіна про надання документації по їх справах. Про це повідомив адвокат звільнених кримських татар Микола Полозов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    За словами Полозова, вони хочуть побачити всі документи щодо справи Чийгоза і Умерова, разом з документами про помилування, які засекретила адміністрація російського президента.

    Але суддя Тверського районного суду Любов Виноградова винесла дві ухвали про відмову в прийнятті адміністративних позовів. Суддя аргументувала своє рішення тим, що президент Росії та його адміністрація є неосудними.

    «Оскарження в судовому порядку дій державних органів, їх посадових осіб, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні президента Російської Федерації, а також застосування адміністративних позовів до даних державним органам, на практиці означає пряме, або непряме втручання в конституційно-правову та іншу діяльність президента Росії, як голови держави, що володіє недоторканністю і здійснює верховну державну владу в Російській Федерації», - написала в ухвалі суддя.

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    Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна
    Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна
    Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна
    Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна

    Полозов пообіцяв оскаржити такі рішення для того, щоб потім можна було звернутися в міжнародні судові органи.

    Нагадаємо, російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

    Як повідомлялося, Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.

    Микола Полозов суд Ільмі Умеров адвокат документи суддя Facebook Ахтем Чийгоз
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