Російський суд «відфутболив» позови Чийгоза і Умерова до Путіна

У Росії не хочуть судити Путіна через кримських в`язнів

Суддя Тверського районного суду Любов Виноградова відмовила в прийнятті адміністративних позовів від імені Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова до адміністрації президента Росії Володимира Путіна про надання документації по їх справах. Про це повідомив адвокат звільнених кримських татар Микола Полозов на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами



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У Росії не хочуть судити Путіна через кримських в`язнів

Суддя Тверського районного суду Любов Виноградова відмовила в прийнятті адміністративних позовів від імені Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова до адміністрації президента Росії Володимира Путіна про надання документації по їх справах. Про це повідомив адвокат звільнених кримських татар Микола Полозов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами Полозова, вони хочуть побачити всі документи щодо справи Чийгоза і Умерова, разом з документами про помилування, які засекретила адміністрація російського президента.

Але суддя Тверського районного суду Любов Виноградова винесла дві ухвали про відмову в прийнятті адміністративних позовів. Суддя аргументувала своє рішення тим, що президент Росії та його адміністрація є неосудними.

«Оскарження в судовому порядку дій державних органів, їх посадових осіб, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні президента Російської Федерації, а також застосування адміністративних позовів до даних державним органам, на практиці означає пряме, або непряме втручання в конституційно-правову та іншу діяльність президента Росії, як голови держави, що володіє недоторканністю і здійснює верховну державну владу в Російській Федерації», - написала в ухвалі суддя.

Полозов пообіцяв оскаржити такі рішення для того, щоб потім можна було звернутися в міжнародні судові органи.

Нагадаємо, російська влада 25 жовтня звільнила засуджених в анексованому Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Після цього Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Як повідомлялося, Чийгоз та Умеров планують у московському суді вимагати від адміністрації президента РФ Володимира Путіна пояснень, на якій підставі їх вивезли з Криму до Туреччини.