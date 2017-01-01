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    Політика

    Російського шпигуна Єжова можна було перевербувати — Скіпальський

    Єжов міг би дезінформовути російські спецслужби
    Генерал-лейтенант, двічі заступник голови СБУ Олександр Скіпальський, коментуючи  арешт російського шпигуна Станіслава Єжова, поділився в інтерв’ю «Главкому» своїм власним поглядом на методи затримання іноземних шпигунів у структурах влади. [READ_MORE] «У цій ситуації краще було би проводити ці дії тихенько.
    • Сьогодні, 07:30
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    <span>Станіслав Єжов</span>
    Станіслав Єжов

    Єжов міг би дезінформовути російські спецслужби

    Генерал-лейтенант, двічі заступник голови СБУ Олександр Скіпальський, коментуючи  арешт російського шпигуна Станіслава Єжова, поділився в інтерв’ю «Главкому» своїм власним поглядом на методи затримання іноземних шпигунів у структурах влади.

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    «У цій ситуації краще було би проводити ці дії тихенько. В таких випадках людину знімають (з посади. «Главком») тихенько, допитують, вирішують, що робити. А, можливо, його можна було би перевербувати і залишити. Щоб він дезінформовував надалі російські спецслужби. Але це вибір керівництва (СБУ. «Главком»), це їхнє право. Загалом варіантів було багато. Вони вибрали такий», — говорить Скіпальський.

    Генерал зазначає, що проводити такі акції публічно виглядає дещо прямолінійно і що дивною трохи під час затримання Єжова виглядає поява Прямого каналу, «оця випадковість».

    «Все це свідчить про те, що влада шукає вихід для підняття свого реноме і не знає, що найкраще підняття реноме — бути чесними», — резюмував Скіпальський.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки

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