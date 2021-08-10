Саакашвілі заявив, що за документ про знання мови українські чиновники вимагають $2 тис.

Спочатку кандидат повинен пройти письмове тестування, потім написати твір, а потім – пройти інтерв'ю

В Україні під приводом перевірки знання державної мови займаються хабарництвом. Про це у Facebook заявив колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ в Україні Михайло Саакашвілі.

«Про чергову годівницю під благим приводом знання державної мови. Дуже часто я бачу підлих негідників, які, одягнувши вишиванку, гаряче розповідають про любов до батьківщини, одночасно грабуючи і країну, й українців. Монетизувати патріотизм спочатку придумали псевдоактивісти, потім – усілякого роду чиновники і політики, але я ніколи не думав, що дійде до державного рівня. А даремно – дійшло», – написав він.

За словами політика, йдеться про Національну комісію зі стандартів державної мови, яка має перевіряти рівень володіння українською мовою в усіх, хто вирішив піти на державну службу.

«Спочатку кандидат повинен пройти письмове тестування, потім написати твір, а потім – пройти інтерв'ю! Кожен претендент! У комісії 27 осіб. Наразі черга бажаючих отримати потрібний «сертифікат» підходить до 100 тис людей. Давайте порахуємо, скільки десятиліть знадобитися членам комісії, щоб узяти інтерв'ю у кожного претендента», – пояснив Саакашвілі.

Він підкреслив, що «вже зараз прийом нових службовців повністю заблокований».

«Але вихід, звичайно ж, є. Як і в кожному першому держоргані, можна прискорити процес за невелику винагороду. Ціни скачуть від $200 до $2000 залежно від терміновості вирішення питання й апетитів чиновників. Це за ситуації, коли зарплата у більшості чиновників на некерівних посадах і так украй невисока та знайти необхідних службовців на «не хлібну» посаду вкрай важко. Мабуть, необхідність давати хабар при зарахуванні на держслужбу має відразу давати чітке уявлення про те, куди і навіщо вони йдуть працювати. Хороший патріотизм», – заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, з 16 липня в Україні можна зареєструватися на іспит на рівень знання української мови. Сам іспит розпочався з 19 липня, раніше він тривав дві години.

Наприкінці липня мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською. Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Крім того, Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.

Він вважає, що в Україні, «щоб виправити сформований колапс, необхідно, по-перше, визнати всі дипломи про володіння державною мовою еквівалентними необхідному сертифікату, по-друге, для тих, у кого такого диплома немає, – передбачити прозору і робочу систему, яка виключить корупційний фактор, а не буде його створювати».

«Поки цього не зроблено – це груба і примітивна годівниця, яка до державної мови не має взагалі ніякого стосунку! Закликаю прем'єр-міністра і профільного міністра освіти звернути увагу на проблему та негайно закінчити це свавілля. Усе функціонування держави зупинено якимись дрібними корупціонерами, які хочуть заробити на тих, хто йде працювати на благо країни. Яким може стати новий державний чиновник, якщо перед виходом на роботу його змусять заплатити хабар?» – цікавиться політик.