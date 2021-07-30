Мовна комісія почала видавати сертифікати про володіння українською

Сертифікати про володіння українською мовою необхідні для претендентів на державні посади

Громадяни України можуть скласти іспит безкоштовно, а іноземцям доведеться заплатити 492 гривні

Національна комісія зі стандартів державної мови почала видавати сертифікати про рівень володіння українською мовою

Відповідні сертифікати необхідні для претендентів на державні посади. Також іспит необхідно пройти іноземцям, які хочуть отримати громадянство України.

Станом на 30 липня сертифікати отримали 145 людей, повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Іспитова робота складається з чотирьох частин:

«Культура мова» (24 тестові задання);

«Читання» (20 тестових завдань);

«Письмо» (одне завдання відкритого типу);

«Говоріння» (два завдання відкритого типу).

За кожну правильну відповідь можна тримати 1 бал. Максимально можна набрати за виконання завдань частини «Культура мови» – 42, за «Читання» – 20, за «Письмо» – 37 балів, за «Говоріння» – 59 балів (29 балів за діалог, 30 балів – за монолог).

Загалом на іспиті можна отримати 158 балів. Бали рівноважно розподілені між кожною з чотирьох частин.

Громадяни України можуть скласти іспит безкоштовно, а іноземцям доведеться заплатити 492 гривні.

«За перший тиждень іспит склали 1228 осіб, за другий – ще 1660 осіб. Також постійно зростає кількість іспитових майданчиків. Якщо у перший тиждень мережа іспитових пунктів налічувала 32 локації, то у другий – уже 51. На третьому тижні буде працювати 65 локацій для проведення іспиту», – повідомили у комісії.

Наразі комісія працює над створенням мережі уповноважених установ, які будуть проводити іспити на рівень володіння державною мовою по всій Україні.

Нагадаємо, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Законопроектом визначено, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Раніше Нацкомісія затвердила шість рівнів знання української мови.

«Главкому» стало відомо, скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.