Садовий створює депутатський хор у міськраді Львова

Очікується, що хор буде змішаний: чоловічий і жіночий

Перша репетиція новоствореного депутатського мішаного хору відбудеться 4 березня

У Львівській міській раді створять депутатський хор. Таку пропозицію міського голови Львова Андрія Садового погодили на засіданні колегії.

Про це повідомив керівник Академічної хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал, який диригуватиме хором.

Очікується, що хор буде змішаний: чоловічий і жіночий. До участі запрошують усіх депутатів міської ради.

За словами диригента, ідея міського голови полягає в тому, що така творча співпраця покращить внутрішні комунікації між депутатами ради.

Перша репетиція новоствореного депутатського мішаного хору відбудеться 4 березня.

Упродовж року хор розучуватиме виконання Державного гімну України, пісню «Боже великий, єдиний», гімни ОУН і УСС, а також «Заповіт» Шевченка.

Зазначимо, до цього упродовж 15 років церемоніальне виконання Державного гімну, зокрема і на установчій сесії Львівської міської ради восьмого скликання, яка відбулася 4 грудня 2020 року, здійснював муніципальний хор «Гомін». У супроводі професійних виконавців депутати також разом співали «Боже великий, єдиний».

Нагадаємо, Академічна хорова капела «Дударик» у 2021 році святкує 50-річний ювілей, торік вона отримала статус національної. Щороку у День Незалежності України хористи біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові справляють подяку за незалежність України: виконують Акафіст до Пресвятої Богородиці та представляють громадськості ретроспективу українського гімну – козацького, русинського, стрілецького, повстанського, духовного і державного.