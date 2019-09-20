Шустер подає в суд на Коломойського

Шустер подає в суд на Коломойськогодокумент
За словами Шустера, позов стосуватиметься «захисту честі та гідності і моєї професійної придатності»
Телеведучий Савік Шустер анонсував подачу судового позову проти олігарха та власника каналу «1+1» Ігоря Коломойського.
Про це журналіст заявив в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».
За його словами, позов стосуватиметься «захисту честі та гідності і моєї професійної придатності».
Телеведучий нагадав, що «плюси» у 2015 році зняли з прямого ефіру його токшоу за дві хвилини до початку.
Олігарх згодом аргументував це рішення тим, що Савік Шустер брав гроші у гостей студії, що було заборонено контрактом. Також Шустер начебто взяв у нього 2,3 млн доларів авансу. Зараз олігарх вимагає, щоб телеведучий повернув ці кошти.
Сам журналіст ці звинувачення відкидає, тому й подає позов проти Коломойського.
«Тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися? В Італії чи Україні?», - запитав Коломойський.
У відповідь на це Шустер відповів «це ми вирішимо».
Загалом словесна перепалка тривала кілька хвилин до закінчення токшоу.