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    Політика

    Шустер подає в суд на Коломойського

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    Телеведучий Савік Шустер - Шустер подає в суд на Коломойського
    Телеведучий Савік Шустер

    За словами Шустера, позов стосуватиметься «захисту честі та гідності і моєї професійної придатності»

    Телеведучий Савік Шустер анонсував подачу судового позову проти олігарха та власника каналу «1+1» Ігоря Коломойського.

    Про це журналіст заявив в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    За його словами, позов стосуватиметься «захисту честі та гідності і моєї професійної придатності».

    Телеведучий нагадав, що «плюси» у 2015 році зняли з прямого ефіру його токшоу за дві хвилини до початку.

    Олігарх згодом аргументував це рішення тим, що Савік Шустер брав гроші у гостей студії, що було заборонено контрактом. Також Шустер начебто взяв у нього 2,3 млн доларів авансу. Зараз олігарх вимагає, щоб телеведучий повернув ці кошти.

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    Контракт Шустера з «1+1», фото: Соня Кошкіна

    Сам журналіст ці звинувачення відкидає, тому й подає позов проти Коломойського. 

    «Тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися? В Італії чи Україні?», - запитав Коломойський.

    У відповідь на це Шустер відповів «це ми вирішимо».

    Загалом словесна перепалка тривала кілька хвилин до закінчення токшоу.

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