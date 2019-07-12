Ситник про вручення адмінпротоколу на трасі: ніхто ні від кого не ховався



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Директор НАБУ Артем Ситник

Очільник НАБУ пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що вручений йому на трасі поліцією адмінпротокол – необґрунтований.

Про це повідомила «Українській правді» пресслужба НАБУ.

«Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався», - наголосив Ситник.

Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.

«І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді», - заявив директор бюро.

За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, «особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри».

Напередодні речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що «сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою».

Як повідомлялося, очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи. Відповідно до показів свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді «Поліське-Сарни»на Рівненщині 5 разів. Кожен з таких відпочинків, нібито, обійшовся його «спонсорам» у 100 тисяч гривень.

Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив ЗМІ, що слідчі ДБР встановили, що «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою». Луценко додав: якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

Максимальний термін, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), складає 5 років.