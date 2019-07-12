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    Кримінал

    Справу про елітний відпочинок Ситника передали до суду

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    <span>Артем Ситник, директор НАБУ&nbsp;</span> - Справу про елітний відпочинок Ситника передали до суду
    Артем Ситник, директор НАБУ 

    Очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи

    Справу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про відпочинок на базі в Рівненській області за кошти інших осіб передано до суду.

    Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

    «Сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.

    Відтак, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду», - написала Сарган.

    Як повідомлялося, очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи. Відповідно до показів свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді «Поліське-Сарни»на Рівненщині 5 разів. Кожен з таких відпочинків, нібито, обійшовся його «спонсорам» у 100 тисяч гривень.

    Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив ЗМІ, що слідчі ДБР встановили, що «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою». Луценко додав: якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію.

    Максимальний термін, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), складає 5 років.

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