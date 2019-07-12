Справу про елітний відпочинок Ситника передали до суду



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Артем Ситник, директор НАБУ

Очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи

Справу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про відпочинок на базі в Рівненській області за кошти інших осіб передано до суду.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.

Відтак, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду», - написала Сарган.