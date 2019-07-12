Справу про елітний відпочинок Ситника передали до суду
Очільника НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував елітний відпочинок, який йому оплачували треті особи
Справу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника про відпочинок на базі в Рівненській області за кошти інших осіб передано до суду.
Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
«Сьогодні директор НАБУ Ситник вчергове не прийшов на виклик до Нацполіції по справі про своє корупційне діяння. Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова. Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.
Відтак, всі необхідні дії завершені. Тепер справа пішла до суду», - написала Сарган.
Генпрокурор Юрій Луценко також підтвердив ЗМІ, що слідчі ДБР встановили, що «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою». Луценко додав: якщо у Ситника не буде документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до МВС для підготовки проти нього протоколу про корупцію.
Максимальний термін, передбачений ст. 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), складає 5 років.