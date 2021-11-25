«Слуга» Мазурашу хоче перевірити, скільки депутатів мають нетрадиційну орієнтацію

«У нас точно очевидна більшість за традиційні цінності та проти тих парадів»

«Якщо є «такі» у Раді, вони точно не проголосують «за» цей законопроєкт»

«Слуги народу» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду» гомосексуалізму та трансгендизму. За них «точно не проголосують «за» депутати із нетрадиційною орієнтацією. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив один із ініціаторів законопроєктів, народний депутат від «Слуги народу» з Буковини Георгій Мазурашу.

Мазурашу визнав, що коли запропонував декільком десяткам із парламентарів підписати проєкт закону, більшість зауважили, що готові підтримати в залі, але не хочуть підписувати. Мовляв, «хтось не хоче бути атакованим пресою, яка полюбляє цю тему, хтось не хоче потрапляти під бот-атаки».

«Певно, у структурі теж є «такі», і впливові. Хтось із колег переживає, а що скажуть ті наші «партнери», які багато зусиль і ресурсів витрачають якраз на пропаганду цих явищ. Я не збираюся нікого умовляти. Якщо є «такі» у Раді, вони точно не проголосують «за». Побачимо», – сказав Мазурашу.

Водночас він переконаний, що «у нас точно очевидна більшість за традиційні цінності та проти тих парадів. Тоді можна було би ухвалити ці законопроєкти конституційною більшістю». І додав, що не погоджував свою ініціативу із керівництвом «Слуги народу», зокрема главою фракції Давидом Арахамією і главою партії Оленою Шуляк.

Нагадаємо, четверо народних депутатів від партії «Слуга народу» і член групи «За майбутнє» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду відхилень» від традиційних цінностей, зокрема гомосексуалізму та трансгендизму. В разі ухвалення документів, українське законодавство в частині обмеження людей з нетрадиційною орієнтацією стане дуже схожим на російське.

Запропоновані законопроєкти містять чимало суперечливих тверджень. Зокрема, його автори прирівнюють толерування людей з нетрадиційною орієнтацією до комунізму та фашизму, ідеологій, які заборонені в Україні. «Заборонити проведення так званого «гей-параду» потрібно, щоб пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму була заборонена законом», ідеться в пояснювальній записці. При цьому нинішня редакція ст. 156 Кримінального кодексу, наприклад, уже встановлює відповідальність за розбещення неповнолітніх. І додаткових уточнень, як кажуть юристи, не потребує.

Попри це законодавці пропонують штрафувати за пропаганду на 15 тис. грн фізичних осіб і на 51 тис. грн юридичних осіб. У разі скоєння порушення повторно штрафи збільшуються до 51 і 85 тис. грн відповідно.