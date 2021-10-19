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    «Слуги народу» замінили свого представника у складі української делегації в ПАРЄ

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    &laquo;Слуги народу&raquo;&nbsp;замінили Олександра Ковальчука у складі української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи - «Слуги народу» замінили свого представника у складі української делегації в ПАРЄ
    «Слуги народу» замінили Олександра Ковальчука у складі української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи
    Фото з відкритих джерел

    Ковальчука у ПАРЄ замінила Мошенець

    Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ковальчук вийшов із складу української делегації в ПАРЄ. Це рішення Ковальчук прийняв особисто, повідомляє в Telegram-каналі речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

    Про такий крок Олександр Ковальчук повідомив на засіданні фракції «Слуги народу».

    Ковальчука замінить представниця «Слуги народу» Олена Мошенець.

    Нагадаємо, що делегацію України в ПАРЄ також очолювала «слуга народу» – Єлизавета Ясько.

    Але у січні 2021 року її замінила на цій посаді представниця цієї ж партії Марія Мезенцева.

    Теги: ПАРЄ Марія Мезенцева Єлизавета Ясько
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    «Слуги народу» замінили свого представника у складі української делегації в ПАРЄ