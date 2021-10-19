«Слуги народу» замінили свого представника у складі української делегації в ПАРЄ
Ковальчука у ПАРЄ замінила Мошенець
Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ковальчук вийшов із складу української делегації в ПАРЄ. Це рішення Ковальчук прийняв особисто, повідомляє в Telegram-каналі речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
Про такий крок Олександр Ковальчук повідомив на засіданні фракції «Слуги народу».
Ковальчука замінить представниця «Слуги народу» Олена Мошенець.
Нагадаємо, що делегацію України в ПАРЄ також очолювала «слуга народу» – Єлизавета Ясько.
Але у січні 2021 року її замінила на цій посаді представниця цієї ж партії Марія Мезенцева.