Нова очільниця делегації в ПАРЄ розповіла, чому звільнили її попередницю

Бажання попередньої очільниці делегації в ПАРЄ стати ще й віцепрезидентом роздратувало її колег?

Колишня голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько намагалася поєднати керівництво делегацією з віце-президентством у ПАРЄ. Це і стало основною причиною її звільнення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла новоспечена голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

«Ми повинні були обов’язково обрати кандидата від України на віце-президента ПАРЄ. Таких віце-президентів усього 20 (віце-президенти від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії. Віце-президент може підміняти президента та головувати на засіданні та дебатах – ред.). Раніше у 2020 році на цю посаду від нас був обраний пан Олександр Мережко (народний депутат від «Слуги народу») і мав бути на неї переобраний на другий термін», – розповіла Мезенцева.

Депутатка додала, що ці вибори мали бути досить формальними, але на цю посаду вирішила номінуватись й Єлизавета Ясько. Хоч вона водночас керувала українською делегацією в ПАРЄ.

«У поєднанні посад віце-президента ПАРЄ й голови делегації немає нічого поганого. Але якщо ми подаємо кандидатів на посаду віце-президента, давайте подумаємо і про кандидатів на очільника делегації, якщо в когось є відповідні пропозиції. І мою кандидатуру запропонував пан Мережко», – додала Мезенцева.

Нагадаємо, «Слуги народу» ініціювали та провели заміну голови делегації: замість Єлизавети Ясько цю посаду отримала інша представниця цієї політсили – Марія Мезенцева. Вона ще раніше претендувала на цю посаду, але тоді програла боротьбу конкурентці.

«Реванш» Мезенцевої відбувся після трьохгодинних дебатів. Ротація пройшла завдяки голосам більшості членів делегації від «Слуги народу», двох депутатів ОПЗЖ та одного – «За майбутнє». Делегати від «ЄС», «Голосу», «Батьківщини» та окремі «слуги» в цій внутрішньопартійній інтризі участі не брали.