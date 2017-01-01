Соціолог визнав: рейтинги, де лідирують то Порошенко, то Тимошенко – це ілюзія

Експерт пояснив, у чому причина суттєвої різниці у соцопитуваннях різних компаній

Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що лідерство двох основних кандидатів у президенти у різних соцопитування — вельми умовне. Якщо зараз провести вибори, то невідомо, хто був би на першому місці — Тимошенко чи Порошенко: це ілюзія, що



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Експерт пояснив, у чому причина суттєвої різниці у соцопитуваннях різних компаній

Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що лідерство двох основних кандидатів у президенти у різних соцопитування — вельми умовне. Якщо зараз провести вибори, то невідомо, хто був би на першому місці — Тимошенко чи Порошенко: це ілюзія, що Порошенко займає перше місце, бо в інших дослідженнях він другий.

Соціолог зазначає, що результати опитувань головним чином залежать від того, яка саме комбінація кандидатів у списку.

«Якщо ви берете лідера, а потім, якщо вставите в опитування ще одного політика з цього ж електорального поля, то він вже щось «відкусить» (від лідера), а якщо трьох, то разом вони «відкусять» ще більше. Тому ці всі різниці (у рейтингах різних компаній, - «Главком»), допоки не відбувається реєстрації кандидатів, нічого не означають, але вони мають право на існування», — резюмує Паніотто.

Нагадаємо, що у період з 28 жовтня до 14 листопада експерти соціологічних агенцій «Соціс», Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), «Рейтинг» та «Центру Разумкова» провели масштабне дослідження серед 20 тисяч українців, в результаті чого отримали такі дані: якби політичні вибори відбулися найближчими вихідними, Петро Порошенко залучився би підтримкою 16.1% громадян, Юлія Тимошенко – 14.4%, а Святослав Вакарчук – 12.1%.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Соціолог Володимир Паніотто: Є відносно чесні способи маніпуляцій з політичними рейтингами