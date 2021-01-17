  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Сьогодні в трьох містах відбудуться повторні вибори мера

    • Розсилка
    У трьох українських містах будуть обирати мерів - Сьогодні в трьох містах відбудуться повторні вибори мера
    У трьох українських містах будуть обирати мерів

    Виборчі дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00

    У неділю, 17 січня, в Броварах, Борисполі (Київська область) і Новгороді-Сіверському (Чернігівська область) пройдуть повторні вибори мерів.

    Виборчі дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00.

    Вибори в Броварах пройдуть через те, що 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав їх такими, що не відбулися.

    Позов до суду в зв’язку з порушенням таємниці голосування подала партія Голос. Кожен бюлетень на ділянках у місті мав індивідуальний номер і цей номер був на контрольному талоні, що дозволяло перевіряти, за кого віддав голос той чи інший виборець.

    Чинний мер Броварів Ігор Сапожко отримав 44,07%, а друге місце посів кандидат від партії Слуга народу Дмитро Ратніков, за якого проголосували 13,37% жителів міста.

    У той же час, вибори в Борисполі та Новгороді-Сіверському пройдуть через смерть переможців. 28 жовтня 2020 року від коронавірусу помер Анатолій Федорчук, який очолював місто Бориспіль з 2006 року.

    Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер також від коронавірусу 29 жовтня 2020 року.

    Теги: вибори смерть мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies