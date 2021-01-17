Сьогодні в трьох містах відбудуться повторні вибори мера

У трьох українських містах будуть обирати мерів

Виборчі дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00

У неділю, 17 січня, в Броварах, Борисполі (Київська область) і Новгороді-Сіверському (Чернігівська область) пройдуть повторні вибори мерів.

Виборчі дільниці будуть відкриті з 8:00 до 20:00.

Вибори в Броварах пройдуть через те, що 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав їх такими, що не відбулися.

Позов до суду в зв’язку з порушенням таємниці голосування подала партія Голос. Кожен бюлетень на ділянках у місті мав індивідуальний номер і цей номер був на контрольному талоні, що дозволяло перевіряти, за кого віддав голос той чи інший виборець.

Чинний мер Броварів Ігор Сапожко отримав 44,07%, а друге місце посів кандидат від партії Слуга народу Дмитро Ратніков, за якого проголосували 13,37% жителів міста.

У той же час, вибори в Борисполі та Новгороді-Сіверському пройдуть через смерть переможців. 28 жовтня 2020 року від коронавірусу помер Анатолій Федорчук, який очолював місто Бориспіль з 2006 року.

Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер також від коронавірусу 29 жовтня 2020 року.