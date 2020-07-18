Суддя Вовк заперечує, що НАБУ повідомило йому про підозру



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Суддя Вовк заперечує, що НАБУ повідомило йому про підозру

Обшуки в ОАСК 17 липня Вовк назвав тиском на суд і нього особисто

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що йому не вручали підозри.

Про це Вовк написав у Facebook.

Він заявив, що зараз перебуває у відпустці, після якої буде доводити свою правоту.

«Обшуки, санкціоновані районним судом міста Кропивницький, і так звані нові підозри — ні що інше, як бажання окремих одіозних персонажів показати хоч якусь «ефективність» і створити тло для вереску «активістів» про необхідність термінової судової реформи по їх лекалам … Водночас обшуки у суді я розцінюю як чергову спробу тиску на ОАСК і на мене особисто. Але я у відставку не піду», — написав Вовк.

«Я також хочу висловити слова підтримки суддям ОАСК, безсумнівно втомленим від нескінченних обшуків і безпідставних звинувачень, які лунають на адресу суду з вуст псевдоактивістів і псевдожурналістів», — зазначив Вовк.

«Що стосується по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів», — додав Вовк.

Суддя каже, що після повернення з відпустки він «правовим шляхом і в порядку, передбаченим законом, буде доводити свою правоту».

Нагадаємо, що 17 липня в Окружному адміністративному суді Києва заявили, що до них прийшли з обшуками у межах розслідування справ Майдану.

Також нагадаємо, що в будівлі Окружного адмінсуду і в судовій адміністрації наразі тривають обшуки. У суді додали, що обшуки проходять у рамках розслідування справ Майдану.

У НАБУ підтвердили обшукив Окружному адмінсуді Києва.

«Детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки... для вилучення предметів, речей і документів, які можуть мати значення для кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

При цьому в НАБУ пообіцяли повідомити деталі обшуків пізніше.