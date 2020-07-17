Окружний адмінсуд заявив про обшуки у «справах Майдану»



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В Окружному адміністративному суді міста Києва 17 липня проводяться слідчо-оперативні заходи

У суді зазначили, що установа продовжує роботу у звичайному режимі

В Окружному адмінсуді міста Києва заявили, що у них проходять обшуки у рамках розслідування справ Майдану.

Про це інформує пресслужба суду.

«Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування справ Майдану», - йдеться у повідомленні.

У суді наголосили, що «вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду м. Кіровограда)».

Як зауважили в Окружному адмінсуді Києва, «починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб».

Водночас в судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.