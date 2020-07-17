Окружний адмінсуд заявив про обшуки у «справах Майдану»
У суді зазначили, що установа продовжує роботу у звичайному режимі
В Окружному адмінсуді міста Києва заявили, що у них проходять обшуки у рамках розслідування справ Майдану.
Про це інформує пресслужба суду.
«Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав – розслідування справ Майдану», - йдеться у повідомленні.
У суді наголосили, що «вкотре слідчі дії проводяться з порушенням територіальної підсудності справи - на підставі ухвали суду (цього разу – Ленінського районного суду м. Кіровограда)».
Як зауважили в Окружному адмінсуді Києва, «починаючи з 2015 року це не перша спроба дискредитації Окружного адміністративного суду міста Києва в такий спосіб».
Водночас в судовій установі зазначили, що ОАСК продовжує роботу у звичайному режимі.
Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.
Розслідуванням «справ Майдану» займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.
На початку січня 2020 року керівником відділу ДБР із розслідування «справ Майдану» призначили Олександра Буряка.Читайте також