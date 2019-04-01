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    Політика

    «Суспільне» запросило двох переможців першого туру на дебати

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    <p>Лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко</p> - «Суспільне» запросило двох переможців першого туру на дебати

    Лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    Колаж: Главред

    Суспільний мовник надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів

    Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на посаду президента, що пройшли до другого туру президентських виборів, взяти участь у теледебатах.

    Про це повідомляє прес-служба «Суспільного».

    «Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів», - йдеться у повідомленні.

    У прес-службі НСТУ наголошують, що згідно із законом «Про вибори президента України» дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин. Кандидати мають брати участь у теледебатах особисто. 

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.62%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.95%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.18%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.

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