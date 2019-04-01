«Суспільне» запросило двох переможців першого туру на дебати



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Лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко Колаж: Главред

Суспільний мовник надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на посаду президента, що пройшли до другого туру президентських виборів, взяти участь у теледебатах.

Про це повідомляє прес-служба «Суспільного».

«Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі НСТУ наголошують, що згідно із законом «Про вибори президента України» дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин. Кандидати мають брати участь у теледебатах особисто.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.