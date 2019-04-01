«Суспільне» запросило двох переможців першого туру на дебати
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Розсилка
Лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко
Суспільний мовник надасть офіційні запрошення до участі в дебатах одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів
Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів на посаду президента, що пройшли до другого туру президентських виборів, взяти участь у теледебатах.
Про це повідомляє прес-служба «Суспільного».
«Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів», - йдеться у повідомленні.
У прес-службі НСТУ наголошують, що згідно із законом «Про вибори президента України» дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин. Кандидати мають брати участь у теледебатах особисто.
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Зеленський Володимир Олександрович30.22%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.62%
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Гриценко Анатолій Степанович6.95%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.47%
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Вілкул Олександр Юрійович4.18%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.
За результатами підрахунку майже 95% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%.