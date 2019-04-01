Порошенко і Зеленський готові піти на дебати



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Володимир Зеленський та Петро Порошенко Колаж: glavred

Порошенко вважає, що ключовим елементом виборів у другому турі мають бути дебати

Кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

Про це повідомляє Liga.net та «Інтерфакс».

«Ключовим елементом виборів у другому турі мають бути дебати. І якщо хтось ухилятиметься, то це значить, що йому нічого сказати», - заявив Порошенко.

Разом з тим, Володимир Зеленський відповів готовністю до такого виклику.

«Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю. У мене дуже мало часу у житті», - сказав Зеленський на брифінгу в штабі у Києві.

Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

Також стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.