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    Політика

    Порошенко і Зеленський готові піти на дебати

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    <p>Володимир Зеленський та Петро Порошенко</p> - Порошенко і Зеленський готові піти на дебати

    Володимир Зеленський та Петро Порошенко

    Колаж: glavred

    Порошенко вважає, що ключовим елементом виборів у другому турі мають бути дебати

    Кандидат у президенти України Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, і останній вже відреагував заявою про те, що він до цього готовий.

    Про це повідомляє Liga.net та «Інтерфакс».

    «Ключовим елементом виборів у другому турі мають бути дебати. І якщо хтось ухилятиметься, то це значить, що йому нічого сказати», - заявив Порошенко.

    Разом з тим, Володимир Зеленський відповів готовністю до такого виклику.

    «Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю. У мене дуже мало часу у житті», - сказав Зеленський на брифінгу в штабі у Києві.

    Раніше Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

    Натомість Петро Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

    Також стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

    Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

    Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

    Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

    Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.

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