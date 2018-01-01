Тимошенко приховала частину своїх зустрічей у США

Тимошенко мала таємні зустрічі у США

Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час свого візиту в США провела низку зустрічей, про які її політична сила нічого не повідомляла і поки не має наміру повідомляти. Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко в ефірі каналу ZiK. «Юлія Володимирівна мала низку зустрічей, які ми поки що



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Тимошенко та Волкер

Тимошенко мала таємні зустрічі у США

Лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час свого візиту в США провела низку зустрічей, про які її політична сила нічого не повідомляла і поки не має наміру повідомляти. Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко в ефірі каналу ZiK.

«Юлія Володимирівна мала низку зустрічей, які ми поки що не афішуємо … з різних причин, в тому числі, виходячи зі статусу цих зустрічей», - сказав він.

Чи партія розкриє інформацію про ці зустрічі в подальшому, парламентарій не повідомив.

Зазначимо, Тимошенко разом із представниками «Батьківщини», перебуваючи у США цього тижня провела ряд зустрічей, зокрема із помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вессом Мітчеллом, спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, головою комітету із закордонних справ Сенату США Бобом Коркером, сенатором Марко Рубіо, сенатором Біллом Нельсоном та керівництвом комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США. За повідомленням політсили, у ході цих зустрічей сторони обговорювали ситуацію в Україні із боротьбою із корупцією, ситуацію на Донбасі, безпекову та соціальноекономічну ситуацію в Україні, запровадження парламентсько-громадського контролю за силовими відомствами.

Окрім того, Тимошенко взяла участь у Національному молитовному сніданку. Зокрема, політик мала 20-хвилинний виступ, під час якого підняла проблему якості та відповідальності лідерства. Присутні вітали її стоячи.

Нагадаємо, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Володимир Горковенко заявляє, що 8 років лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко витратила на американських лобістів майже 3 млн доларів.