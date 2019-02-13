Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом



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Юлія Тимошенко переконана, що потрібно здешевити кредити: з нинішніх непосильних 20% річних до 3-4%, як у наших західних сусідів

Закон про іпотеку передбачатиме відсутність першого внеску під час купівлі житла, - політик

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування з молоддю в одному з нових житлових кварталів Івано-Франківська заявила, що зміни в системі іпотечного кредитування забезпечать молоді сім’ї можливістю придбати власне житло. Про це йдеться на партійному сайті.

За словами Тимошенко, закон про іпотеку передбачатиме відсутність першого внеску під час купівлі житла, адже він є непосильним для багатьох родин.

Також буде запроваджено довгострокові кредити, щоб, як у розвинених країнах, сім’я могла повернути кредит за 15 і більше років. За таких умов люди зможуть спокійно повертати кредит, він не руйнуватиме бюджет родин.

«У нас на повернення кредиту дають 3-5 років. Навіть тим родинам, які мають роботу, складно за цей термін все повернути», – пояснила лідер «Батьківщини».

Окрім того, переконана Юлія Тимошенко, потрібно змінити кредитну політику Національного банку. Це дозволить здешевити кредити: з нинішніх непосильних 20% річних до 3-4%, як у наших західних сусідів.

«Якщо така система буде запроваджена, молоді родини зможуть собі придбати житло», – підсумувала Голова партії.