Тимошенко зібрала у Києві на мітингу тисячі людей



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«Кожен підкуп має стати публічним», – заявила кандидат у президенти

Лідер партії «Батьківщина» назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради недопущення фальсифікацій

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко у суботу, 9 лютого, провела в столиці масштабну зустріч із киянами. У мітингу на Контрактовій площі взяли участь тисячі людей. Про це йдеться на партійному сайті.

Лідер партії «Батьківщина» назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради недопущення фальсифікацій.

«Кожен підкуп має стати публічним», – заявила кандидат у президенти.

Питання забезпечення переможного миру на умовах України, за словами Тимошенко, буде пріоритетним завданням нової влади.

Зустріч у Києві відбулася в межах всеукраїнського туру кандидата у президенти України Юлії Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» вже побувала на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині.

Наступного тижня Юлія Тимошенко вирушає на Західну Україну.