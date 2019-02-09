  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Тимошенко зібрала у Києві на мітингу тисячі людей

    • Розсилка
    &laquo;Кожен підкуп має стати публічним&raquo;, &ndash; заявила кандидат у президенти - Тимошенко зібрала у Києві на мітингу тисячі людей
    «Кожен підкуп має стати публічним», – заявила кандидат у президенти

    Лідер партії «Батьківщина» назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради недопущення фальсифікацій

    Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко у суботу, 9 лютого, провела в столиці масштабну зустріч із киянами. У мітингу на Контрактовій площі взяли участь тисячі людей. Про це йдеться на партійному сайті.

    Лідер партії «Батьківщина» назвала 2019-й рік визначальним та закликала українців до єдності заради недопущення фальсифікацій.

    «Кожен підкуп має стати публічним», – заявила кандидат у президенти.

    1_19

    Питання забезпечення переможного миру на умовах України, за словами Тимошенко, буде пріоритетним завданням нової влади.

    2_11

    Зустріч у Києві відбулася в межах всеукраїнського туру кандидата у президенти України Юлії Тимошенко.

    Лідер «Батьківщини» вже побувала на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині.

    Наступного тижня Юлія Тимошенко вирушає на Західну Україну.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Батьківщина партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ