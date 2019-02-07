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    Політика

    Турчинов долучився до Всеукраїнського переписування Біблії

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    За проектом Українського біблійного товариства кожен охочий може вписати один з віршів Святого Письма - Турчинов долучився до Всеукраїнського переписування Біблії
    За проектом Українського біблійного товариства кожен охочий може вписати один з віршів Святого Письма

    До акції долучилися більше 30 тисяч громадян з усіх регіонів України

    Секретар Ради національної безпеки і оборони  України Олександр Турчинов взяв участь у Всеукраїнському переписуванні Біблії, яке відбувається за ініціативи Українського Біблійного Товариства.

    За словами Олександра Турчинова, ця ініціатива «надзвичайно важлива, адже Біблія - головне надбання людства».

    «Символічно, що українці з різних куточків нашої держави будуть об’єднані Словом, яке несе Правду та Любов», - сказав Секретар РНБО України.

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    Турчинов долучився до Всеукраїнського переписування Біблії
    Турчинов долучився до Всеукраїнського переписування Біблії

    За проектом Українського біблійного товариства кожен охочий може вписати один з віршів Святого Письма до заздалегідь підготовлених аркушів, з яких згодом буде сформована рукописна Біблія.

    До акції долучилися більше 30 тисяч громадян з усіх регіонів України, серед них відомі політичні та державні діячі, вчені, митці та представники різних християнських конфесій.

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