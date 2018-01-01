У «Батьківщині» розповіли про чергову «червону картку» Порошенку

У ПАРЄ було прийняте рішення, яке пов’язане із формуванням ЦВК в Україні

На січневій сесії ПАРЄ було прийняте рішення, яке пов’язане із формуванням ЦВК в Україні. По-суті, це чергова «червона картка» Порошенку в його діяльності щодо спроби узурпувати владу і щодо спроби маніпуляції на майбутніх президентських та парламентських виборах. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив народний



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У ПАРЄ було прийняте рішення, яке пов’язане із формуванням ЦВК в Україні

На січневій сесії ПАРЄ було прийняте рішення, яке пов’язане із формуванням ЦВК в Україні. По-суті, це чергова «червона картка» Порошенку в його діяльності щодо спроби узурпувати владу і щодо спроби маніпуляції на майбутніх президентських та парламентських виборах.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив народний депутат України (фракція «Батьківщина») Сергій Власенко.

Глядачка запитала у народного депутата, які на його думку будуть результати від призначення народного депутата України, голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва віце-президентом Асамблеї. На що Власенко відповів:

«Він дійсно став віце-президентом ПАРЄ, але це така більш ритуальна позиція. Бо згідно із статутними документами Ради Європи кожна делегація висуває свого кандидата на віце-президента ПАРЄ. Це дає нам один додатковий голос у бюро ПАРЄ і ця людина буде просто представляти Україну у цьому бюро»,– зазначив Сергій Власенко.

Разом з тим народний депутат зауважив, що дивним є те, що з приводу призначення Володимира Ар’єва на посаду віце-президента ПАРЄ українська делегація не приймала жодних рішень.

«Так, як і Верховна Рада України. Тобто, по-суті, людина сама себе призначила віце-президентом ПАРЄ. І вже говорячи про ПАРЄ, не можу не згадати, що на січневій сесії була прийнята велика резолюція щодо України, яка стосувалася гуманітарних питань під час війни в Україні. Дуже багато було зроблених таких оцінок, які раніше не робилися. Також було ще одне рішення, яке було пов’язане із формуванням ЦВК в Україні», – розповів нардеп.

Власенко продовжив, що у резолюції про ЦВК йдеться про те, що українська ЦВК має бути сформована збалансовано, відповідно до рекомендацій Ради Європи та із обов’язковим представництвом всіх парламентських політичних сил.

«Тобто, це була вимога. По-суті це чергова «червона картка» Порошенку в його діяльності щодо спроби узурпувати владу і щодо спроби маніпуляції на майбутніх президентських та парламентських виборах», – додав народний обранець.