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    У Болгарії пройшли реабілітацію 75 українських воїнів

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    Президент вдячний Болгарії за принципове ставлення до підтримки України - У Болгарії пройшли реабілітацію 75 українських воїнів
    Президент вдячний Болгарії за принципове ставлення до підтримки України

    Болгарські лікарі приймуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії

    Президент Петро Порошенко під час переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим обговорив питання гуманітарного співробітництва.

    «Хочу окремо подякувати пану прем’єр-міністру за ту велику допомогу, яку Болгарія надає в оздоровлені і реабілітації українських військовослужбовців. В 2016 році, під час візиту до Болгарії, я відвідував наших воїнів, які проходили лікування і реабілітацію у болгарських закладах охорони здоров’я», - сказав президент під час під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Болгарії.

    За його словами, протягом останніх років 75 українських військовослужбовців пройшли оздоровлення в Болгарії і ця держава працює над реалізацією трастового фонду співпраці з Україною.

    «Вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії», - повідомив президент.

    Порошенко наголосив: «Це є класична форма ефективної співпраці. І я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, дуже вдячний Болгарії за таке принципове ставлення до підтримки України».

    Петро Порошенко Болгарія Україна
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