У Держкіно розповіли про нові заборонені російські фільми
- Сьогодні, 16:43
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Але деякі російські кінострічки дозволили показатиВ Україні заборонено показувати 22 російських фільми і дозволено прокат шести російських кінострічок у кінотеатрах в 2017 році. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно, передає видання «Українські новини».
«Загальна кількість фільмів виробництва Російської Федерації, які пройшли Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування Держкіно, становить 48 назв, із них заборонено 22 фільми», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Державне агентство з питань кіно надало список фільмів та серіалів, які заборонені для показу в Україні.