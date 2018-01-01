У Держкіно розповіли про нові заборонені російські фільми

Але деякі російські кінострічки дозволили показати

В Україні заборонено показувати 22 російських фільми і дозволено прокат шести російських кінострічок у кінотеатрах в 2017 році. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно, передає видання «Українські новини». «Загальна кількість фільмів виробництва Російської Федерації, які пройшли Експертну комісію з питань