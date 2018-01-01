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    У Держкіно розповіли про нові заборонені російські фільми

    Але деякі російські кінострічки дозволили показати
    В Україні заборонено показувати 22 російських фільми і дозволено прокат шести російських кінострічок у кінотеатрах в 2017 році. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно, передає видання «Українські новини». «Загальна кількість фільмів виробництва Російської Федерації, які пройшли Експертну комісію з питань
    • Сьогодні, 16:43
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    Але деякі російські кінострічки дозволили показати

    В Україні заборонено показувати 22 російських фільми і дозволено прокат шести російських кінострічок у кінотеатрах в 2017 році. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно, передає видання «Українські новини».

    «Загальна кількість фільмів виробництва Російської Федерації, які пройшли Експертну комісію з питань розповсюдження і демонстрування Держкіно, становить 48 назв, із них заборонено 22 фільми», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що Державне агентство з питань кіно надало список фільмів та серіалів, які заборонені для показу в Україні.

    Росія кіно
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