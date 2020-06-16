У Кабміні розповіли, що буде з безвізом для українців після карантину



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Відкриття кордонів ЄС для України - це плавний процес, зазначила Стефанішина

Безвізовий режим України з країнами Євросоюзу продовжить діяти, попри обмеження через пандемію коронавірусу.

Про це розповіла віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Європейській правді».

За словами віце-прем'єра, відкриття кордонів ЄС для України - це плавний процес.

«Він є, був і продовжує бути. Так, є певні обмеження, але вони пов’язані із заходами запобігання пандемії, а не з наявністю або відсутністю безвізу. Це тимчасові обмеження, які діють не лише стосовно України, а стосовно тих країн, з якими у ЄС є як безвізовий, так і візовий режим. Вони не впливають на оцінку виконання Україною критеріїв безвізу», - пояснила вона.

Чиновниця нагадала, що 11 червня Єврокомісія ухвалила рекомендації щодо послаблення обмежень на подорожі на території ЄС.

«Там також немає жодних положень, які б суміщали обмеження, пов’язані з пандемією, і політичний дискурс щодо безвізу. Тому це не є предметом діалогу», - уточнила вона.

Розповідаючи, коли ЄС може відкрити кордони для українців, Стефанішина назвала цей процес плавним.

«І по мірі того, як Україна демонструватиме ефективність карантинних заходів, ми зможемо бути наполегливішими щодо відкриття сполучення або повернення до оригінальних умов безвізу. Тобто це залежить і від України, і від ЄС. Але можна бути впевненими, що обмеження, пов’язані з коронакризою, поступово будуть скасовувати», - зазначила віце-прем'єр.