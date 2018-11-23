У матері Коболєва знайшли особняк в США вартістю $700 000



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Будинок, в якому живе Наталя Коболєва Фото: google.maps / facebook.com

Двоповерховий будинок побудований в 1998 році, його площа складає 180 квадратних метрів

У матері глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва Наталії знайшли величезний двоповерховий особняк в передмісті Вашингтона за 700 тис. доларів. При цьому саме в США Коболєв перевів свою багатомільйонну премію, яку отримав за перемогу «Нафтогазу» з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді.

Про це повідомила «Страна».

ЗМІ повідомляли, що за даними декількох джерел, Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз України« за цю перемогу отримав 207 млн грн ($7,9 млн) премії. Всі, отримані на рахунок в «Ощадбанку» гривні Коболєв вирішив витратити на покупку доларів США, вказавши причиною допомогу сім'ї. В Америку він відправив близько $800 000.

«Я перевів гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 або 2008 року, більше десяти років точно. Якщо я програю апеляцію в 8 млрд гривень проти мене, то що станеться з моїм майном тут?» – описав свій мотив Коболєв.

Двоповерховий будинок побудований в 1998 році, його площа складає 180 квадратних метрів. Куплений він був у жовтні 2004-го року за $631 250. За підрахунками журналістів, приблизна нинішня ціна будинку Наталії Коболевої становить $700 тисяч доларів.

Крім цього за цією адресою закріплений і сам Андрій Коболєв.

В держреєстрі речових прав на нерухоме майно в Україні на ім'я Андрія Коболєва не зареєстровано жодного об'єкта нерухомості: ні квартири, ні будинку, ні земельної ділянки.

При цьому його офіційна зарплата за 2016 рік становить 19 мільйонів гривень.

Нагадаємо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв перевів 7,9 мільйона доларів премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі мамі в США.

Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.