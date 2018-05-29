Топи «Нафтогазу» заробили мільйонні премії за виграш арбітражу проти «Газпрому» - ЗМІ

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Як зазначило джерело, основна частина бонусів буде розподілена між главою «Нафтогазу» і головним комерційним директором НАК

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на засіданні в квітні прийняла рішення про виплату команді НАК, яка брала участь у судовому розгляді з російським газовим монополістом «Газпромом» за транзитним контрактом, бонусів у розмірі 1% від загальної суми виграшу.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме із ситуацією у компанії.

Так, сума бонусів для команди, що складається зокрема з правління, юристів і фінансистів, буде розрахована від 4,6 млрд доларів, яку Стокгольмський арбітраж вирішив стягнути з «Газпрому» на користь «Нафтогазу» за недостатні обсяги транзиту, і складе 46 млн доларів.

Як зазначило джерело, основна частина цих грошей буде розподілена між главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим і головним комерційним директором НАК Юрієм Вітренком. «Близько 75% від цієї суми отримають двоє людей - Коболєв і Вітренко, тому що вони зробили основний внесок у цьому процесі», - сказало джерело.

Воно додало, що виплата бонусів залежить від виплати «Газпромом» суми, зобов'язаною Стокгольмським арбітражем. «Поки що частина бонусів не виплачена у зв'язку з тим, що «Газпром» не виплатив... Тобто, виплата відбудеться тоді, коли заплатить «Газпром», - повідомило джерело.

При цьому воно зазначило, що оскільки 2 млрд доларів із загальної суми 4,6 млрд доларів вважаються виплаченими за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями, то 20 млн доларів бонусів повинні бути виплачені зараз. «Але 2 млрд доларів вважаються виплаченими, тому команді, яка займалася цим судом, зараз має бути виплачено 20 млн доларів. І ще 26 млн доларів буде виплачено в момент, коли гроші надійдуть на рахунки від «Газпрому», - сказало джерело, не уточнивши, коли саме почнеться виплата премії у розмірі 20 млн доларів.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» за позовом до «Газпрому». «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

У свою чергу заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що компанія подає апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу.

29 березня «Газпром» подав до апеляційного суду округу Свеа у Швеції клопотання про оспорювання та часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з «Нафтогазом України» у справі про транзит газу.

28 травня російські ЗМІ повідомили, що компанія «Газпром» подала до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці з «Нафтогазом» по транзиту газу, заявивши, що більшу частину арбітражного рішення «написано не арбітрами, а третьою особою».