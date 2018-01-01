У «Народному фронті» наполягатимуть на продовженні антикорупційних реформ

Партійці підкреслюють, що юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП

«Народний фронт» наполягатиме на тому, щоб в Україні створили незалежне антикорупційне судочинство. Про те, що фракція «НФ» виступатиме за продовження антикорупційних реформ, розпочатих урядом Арсенія Яценюка, заявив її керівник Максим Бурбак. Політсила пропонує включити представників міжнародних партнерів у процес відбору



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Максим Бурбак (у центрі)

Партійці підкреслюють, що юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП

«Народний фронт» наполягатиме на тому, щоб в Україні створили незалежне антикорупційне судочинство. Про те, що фракція «НФ» виступатиме за продовження антикорупційних реформ, розпочатих урядом Арсенія Яценюка, заявив її керівник Максим Бурбак.

Політсила пропонує включити представників міжнародних партнерів у процес відбору суддів до нового антикорупційного суду.

«Наголошую: відбору, а не затвердження. Вища кваліфікаційна комісія суддів України матиме повноваження остаточно схвалювати кандидатів у судді. Однак ВККС не зможе ігнорувати недовіру, висловлену Громадською радою - коли йдеться про явну брехню чи конфлікт інтересів кандидата», — наголосив Бурбак.

Керівник фракції також зазначив, що юрисдикція антикорупційного суду має відповідати юрисдикції НАБУ і САП.

Фракція також наполягає на вилученні із законопроекту норми про надмірні кваліфікаційні вимоги до кандидатів у антикорупційні судді.

«Слід відкинути вимогу про 5 років стажу для суддів - це непотрібно в суспільстві, яке тотально не довіряє судам. Судові та апеляційні рішення зможе ухвалювати кожен суддя, який пройшов процедуру відбору», - підкреслив Максим Бурбак.

«Антикорупційний суд має бути не лише створеним на папері, а й бути дієздатним. Тому треба прибрати вимогу про призначення щонайменше 2/3 від загальної кількості суддів для його роботи. Мусимо забезпечити всі інші законодавчі рішення, необхідні для повноцінного і дієвого старту діяльності антикорупційного суду», - наголосив керівник фракції.

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