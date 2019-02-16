У Порошенка відповіли на «чорний піар» від Гриценка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Порошенка відповіли на звинувачення Гриценка

У БПП заявили, що Гриценко відчайдушно намагається привернути увагу журналістів

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» відкидає звинувачення з боку лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка щодо підкупу виборців.

Про це повідомляє прес-служба партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Перший і вічний непрохідний, згідно з останніми опитуваннями, остаточно випав із першої ліги кандидатів у Президенти. Полковник, який пересидів шість хвиль мобілізації на дачі, та ще й записаній на дружину, втретє провалив власний похід на місце Верховного Головнокомандувача», – йдеться у заяві.

«Чорнопіарські акції Гриценка проти команди Порошенка – це відчайдушна спроба екс-міністра оборони повернути себе на радари журналістів, – додали у ББП. – Команда Порошенка категорично відкидає брудні і безпідставні звинувачення, які розповсюджує Гриценко. Чесних дійсно більше, але велике питання, якою мірою це гасло Гриценка стосується його самого».

Нагадаємо, сьогодні під АП мітингували прихильники Гриценка: Порошенка звинуватили у підкупі виборців.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.