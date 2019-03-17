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    Політика

    У Сєверодонецьку студентам роздавали квитки на концерт за підтримку кандидата в президенти

    • Розсилка
    У Сєверодонецьку студентам роздавали квитки на концерт за підтримку кандидата в президенти

    Поліція проводить перевірку можливого порушення виборчого законодавства

    Поліція перевіряє факт можливого порушення передвиборчого процесу на Луганщині. Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

    Відповідно до повідомлення, співробітниками поліції проводиться перевірка обставин надання безкоштовних білетів студентам вищих навчальних закладів м. Сєвєродонецька на концерт артистів, які відвідували місто в рамках гастрольного туру.

    Зі слів заявників після проведеного заходу вони отримали повідомлення про необхідність прибути на масовий захід в підтримку одного з кандидатів на пост президента України або повернути вартість квитків.

    Після встановлення всіх обставин, події буде надано правову кваліфікацію.

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