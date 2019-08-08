У «Слузі народу» запевнили, що Портнову не пропонували ніяких посад у владі



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Ексзаступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов

За словами Разумкова, ні партія, ні Офіс президента жодних пропозицій Портнову не озвучував

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що колишньому заступнику глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову не пропонували посад у виконавчій владі.

Про це Разумков заявив в інтерв’ю ВВС Україна.

За його словами, ні партія, ні Офіс президента жодних пропозицій Портнову не озвучував.

«Наскільки мені відомо, такі пропозиції не від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали», - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що особисто не знайомий з Портновим і ухилився від відповіді на запитання журналіста про практично ідентичне бачення люстрації чиновників у Зеленського і Портнова.

«Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися. Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно. Думаю, вам треба звернутися з цього питання до Портнова», - заявив Разумков.

Нагадаємо, ідеальним генпрокурором для президента Зеленського нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський називав Андрія Портнова.