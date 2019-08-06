Розкол в «Слузі народу». Новообраний депутат заявив, що ні за яких умов не підтримає кандидатуру Рашкована у прем’єри



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Андрій Богдан має бути прем'єром, а Андрій Портнов - генпрокурором – такий ідеальний розклад депутата Дубінського

Новообраний народний депутат Володимир Дубінський («Слуга народу») заявив, що буде проти призначення Владислава Рашкована прем’єр-міністром.

Нагадаємо, в липні ЗМІ повідомляли, що новим прем'єром може стати ексзаступник голови Нацбанку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован. Також серед кандидатів називались прізвища Андрія Коболєва і Юрія Вітренка з «Нафтогазу» та секретаря РНБО Олександра Данилюка.

«Я проти його (Рашкована – Ред.) призначення. І буду робити все, щоб він не став прем'єр-міністром», - сказав Дубінський в інтерв’ю видання «Страна».

Він вважає, що Рашкован знищив Нацбанк і всю його кадрову структуру. «Він звільнив всіх співробітників, які роками напрацьовували знання про методологію і банківський нагляд, вкрав купу грошей і санаторій для сестри. Він не має права бути прем'єр-міністром», - заявив Дубінський.

Ідеальним прем’єром для президента Зеленського нардеп називає Андрія Богдана.

«Він пройшов систему Кабміну. Знає, що таке лаковий паркет і пилові килими. Як працюють держструктури», - пояснив колишній ведучий телеканалу «1+1».

Дубінський також вважає, що Богдан може бути і Генеральним прокурором.

«Він буде як риба в воді. Але було б ідеально, якби Богдан був прем'єром, а Портнов – генпрокурором… Люди недоумкуваті можуть висловлюватися проти Портнова скільки завгодно. Але з точки зору професійних якостей кращого кандидата годі й шукати», - підсумував нардеп.

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