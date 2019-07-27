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    Політика

    У США чекають Зеленського: дату назвуть незабаром

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    У США чекають Зеленського: дату назвуть незабаром

    Наразі узгоджуються графіки Володимира Зеленського і Дональда Трампа

    Українська і американська сторона узгоджують дату візиту президента України Володимира Зеленського до США, вона буде повідомлена найближчим часом.

    Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві.

    «Немає жодних умов щодо зустрічі президентів України і США (до 1 вересня. – Ред). Запрошення висловлене, президент Трамп підтвердив це президенту Зеленському цього четверга, і ми чекаємо президента Зеленського у Сполучених Штатах», - сказав Волкер.

    Він додав, що наразі тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші представники американської сторони працюють з командою президента України над порядком денним майбутньої зустрічі і узгодженням робочих графіків лідерів обох держав.

    «Наразі ми не знаємо, які дати можуть бути зручними для обох президентів, але посол Тейлор зараз над цим працює, я думаю, що незабаром ми це знатимемо», - зазначив Волкер.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при Євросоюзі Гордоном Сондландом.

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