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    Зеленський зустрівся з Волкером

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    <span>Зустріч Володимира Зеленського та Курта Волкера, 26 липня&nbsp;</span> - Зеленський зустрівся з Волкером
    Зустріч Володимира Зеленського та Курта Волкера, 26 липня 

    Зеленський і Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при Євросоюзі Гордоном Сондландом. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі», - йдеться в повідомленні.

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    Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

    Також у ході зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

    Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

    У четвер, 25 липня, у Києві Порошенко зустрівся з Волкером

    Також Абромавічус обговорив з Волкером і Тейлором співпрацю в оборонно-промисловій сфері

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    США Володимир Зеленський Україна Курт Волкер президент
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