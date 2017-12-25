У «Свободі» звинуватили Гройсмана у законотворчому плагіаті

Законопроект про відновлення військового вітання «Слава Україні! Героям слава!» був зареєстрований «Свободою» ще у 2014-му

Кабінет Міністрів України 5 лютого цього року зареєстрував у парламенті законопроект, у якому йдеться про відновлення традиційного для українського війська вітання «Слава Україні! Героям слава!» Згодом заступник голови ВО «Свобода», народний депутат України VII скликання Юрій Сиротюк зауважив, що уряд фактично



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Володимир Гройсман

Законопроект про відновлення військового вітання «Слава Україні! Героям слава!» був зареєстрований «Свободою» ще у 2014-му

Кабінет Міністрів України 5 лютого цього року зареєстрував у парламенті законопроект, у якому йдеться про відновлення традиційного для українського війська вітання «Слава Україні! Героям слава!» Згодом заступник голови ВО «Свобода», народний депутат України VII скликання Юрій Сиротюк зауважив, що уряд фактично скалькував законопроект свободівців, зареєстрований у Раді ще 2014 року.

Сиротюк нагадує, що ще у жовтні далекого 2014 року він із групою депутатів-свободівців зареєстрував законопроект (реєстраційний номер 5138 «Щодо порядку виконання військового вітання») про відновлення традиційного військового вітання «Слава Україні! Героям слава!»



«Тодішній Голова ВРУ Турчинов успішно це питання завалив. Звісно, тішить, що нинішній керівник уряду скопіпастив нашу ініціятиву. Прізвища неважливі. Важливі рішення. Тому уряд, маючи більшість, має провести це рішення через ВРУ в порядку невідкладності, а не просто піаритися на наших ініціятивах», – розповідає свободівець.



За словами Сиротюка, він готовий проконсультувати прем’єр-міністра щодо того, які невідкладні кроки слід здійснити у царині безпеки й оборони, бо «дії влади і виконавчої, і законодавчої у цій сфері є недостатні, запізнілі, а інколи відверто злочинні. Хоча, звісно, подібні ініціативи мав би виносити Верховний Головнокомандувач. І невідкладно вводити їх в дію».

«А от що міг би без консультацій з ВРУ здійснити уряд – так це вивісити на всіх прикордонних переходах щити з написами «Слава Україні! Героям слава!» і бойові червоно-чорні прапори», — резюмував він.

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