У Турчинова спростовують, що він очолить штаб Порошенка на президентських виборах

У прес-службі секретаря РНБО відхрещуються від участі Турчинова у президентській кампанії

Прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова запевняє, що він не збирається очолювати штаб Петра Порошенка на президентських виборах у 2019 році. Таким чином у Турчинова відреагували на публікацію «Главкома». «Олександр Турчинов не планує брати участь у президентських виборах ані в



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Петро Порошенко та Олександр Турчинов

У прес-службі секретаря РНБО відхрещуються від участі Турчинова у президентській кампанії

Прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова запевняє, що він не збирається очолювати штаб Петра Порошенка на президентських виборах у 2019 році.

Таким чином у Турчинова відреагували на публікацію «Главкома».

«Олександр Турчинов не планує брати участь у президентських виборах ані в якості кандидата, ані в якості керівника жодного передвиборчого штабу», - повідомили у прес-службі.

Також зазначається, що «Турчинов займається питаннями безпеки і оборони, відповідно до своєї посади».

Нагадаємо, за інформацією «Главкома», передвиборчий штаб Порошенка очолить секретар РНБО Олександр Турчинов. Кінцеве рішення і розподілення ролей у штабі буде ухвалене найближчими тижнями.

Детальніше читайте у матеріалі: «Пастора завербували». Як Порошенко створює передвиборчий штаб