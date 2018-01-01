У Турчинова спростовують, що він очолить штаб Порошенка на президентських виборах
- Вчора, 22:54
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У прес-службі секретаря РНБО відхрещуються від участі Турчинова у президентській кампанії
Прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова запевняє, що він не збирається очолювати штаб Петра Порошенка на президентських виборах у 2019 році.
Таким чином у Турчинова відреагували на публікацію «Главкома».
«Олександр Турчинов не планує брати участь у президентських виборах ані в якості кандидата, ані в якості керівника жодного передвиборчого штабу», - повідомили у прес-службі.
Також зазначається, що «Турчинов займається питаннями безпеки і оборони, відповідно до своєї посади».
Нагадаємо, за інформацією «Главкома», передвиборчий штаб Порошенка очолить секретар РНБО Олександр Турчинов. Кінцеве рішення і розподілення ролей у штабі буде ухвалене найближчими тижнями.
Детальніше читайте у матеріалі: «Пастора завербували». Як Порошенко створює передвиборчий штаб