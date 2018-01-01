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    У Турчинова спростовують, що він очолить штаб Порошенка на президентських виборах

    У прес-службі секретаря РНБО відхрещуються від участі Турчинова у президентській кампанії
    Прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова запевняє, що він не збирається очолювати штаб Петра Порошенка на президентських виборах у 2019 році. Таким чином у Турчинова відреагували на публікацію «Главкома». «Олександр Турчинов не планує брати участь у президентських виборах ані в
    • Вчора, 22:54
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    Петро Порошенко та Олександр Турчинов
    Петро Порошенко та Олександр Турчинов

    У прес-службі секретаря РНБО відхрещуються від участі Турчинова у президентській кампанії

    Прес-служба секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова запевняє, що він не збирається очолювати штаб Петра Порошенка на президентських виборах у 2019 році.

    Таким чином у Турчинова відреагували на публікацію «Главкома».

    «Олександр Турчинов не планує брати участь у президентських виборах ані в якості кандидата, ані в якості керівника жодного передвиборчого штабу», - повідомили у прес-службі.

    Також зазначається, що «Турчинов займається питаннями безпеки і оборони, відповідно до своєї посади».

    Нагадаємо, за інформацією «Главкома», передвиборчий штаб Порошенка очолить секретар РНБО Олександр Турчинов. Кінцеве рішення і розподілення ролей у штабі буде ухвалене найближчими тижнями.

    Детальніше читайте у матеріалі: «Пастора завербували». Як Порошенко створює передвиборчий штаб

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