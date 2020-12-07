У Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу

Продовження дії закону - одна з домовленостей, досягнута на нормандському саміті в Парижі

Документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік – до 31 грудня 2021 року

У понеділок, 7 грудня, до Верховної Ради України внесли законопроєкт щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької й Луганської областей. Наразі текст документа відсутній, свідчать дані на сайті парламенту.

Проєкт «Про внесення зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» зареєстрували під номером 4467.

Документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік – до 31 грудня 2021 року. Законопроєкт вже передали на розгляд керівництву.

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що суть закону про особливості місцевого самоврядування залишається точно такою ж, як у 2014 році. Мета – дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори й сам мирний процес.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014-го. Рада щорічно продовжує термін його дії.

Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».



