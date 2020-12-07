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    У Раду сьогодні можуть внести закон про продовження особливого статусу Донбасу – ЗМІ

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    Дію закону хочуть продовжити ще на рік - У Раду сьогодні можуть внести закон про продовження особливого статусу Донбасу – ЗМІ
    Дію закону хочуть продовжити ще на рік
    Фото: прес-служба Верховної Ради

    Документ передбачає особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань з території України

    До Верховної Ради сьогодні, 7 грудня, можуть внести законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела. 

    За словами співрозмовника видання в команді Володимира Зеленського, документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік - до 31 грудня 2021 року.

    4 грудня спікер Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на наступному пленарному тижні. На його думку, будь-які інші зміни в цьому законі малоймовірні, тому що пройти це питання потрібно швидко, оскільки закінчується таймінг роботи Ради в цьому році.

    Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року. Рада щорічно продовжує термін його дії.

    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Теги: Росія Донбас Верховна Рада закон ОРДЛО самоврядування
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