Пацієнт побив фельдшера «швидкої» у Запоріжжі

Швидка приїхала на виклик до пацієнта, який скаржився на високу температуру, а той накинувся на медиків

Чоловік з високою температурою викликав екстрену допомогу, при огляді накинувся на медиків і почав бити. Сам пацієнт все заперечує. Мовляв, це фельдшер першим почав бійку. Швидка приїхала на виклик до пацієнта, який скаржився на високу температуру, – повідомляє Інформатор. «Почав огляд шкірних покривів слизової рота, почув запах



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Швидка приїхала на виклик до пацієнта, який скаржився на високу температуру, а той накинувся на медиків

Чоловік з високою температурою викликав екстрену допомогу, при огляді накинувся на медиків і почав бити. Сам пацієнт все заперечує. Мовляв, це фельдшер першим почав бійку.

Швидка приїхала на виклик до пацієнта, який скаржився на високу температуру, – повідомляє Інформатор.

«Почав огляд шкірних покривів слизової рота, почув запах алкоглолю. Після чого почалася різко неадекватна поведінка хворого. Почав кидатися, махати руками, виражатися нецензурно», – розповів фельдшер бригади швидкої медичної допомоги Олександр Дацко.

Олександр каже: щоб не загострювати ситуацію – вирішив піти.

«Батько хворого вибіг на вулицю, відкрив двері в машину, і поліз з кулаками. Слідом за ним з кулаками на мене поліз син», – говорить Олександр Дацко.

«Підбігає, ламає двері, ламає машину, я на кнопку, дивлюся, вони починають розборки, я вискочив, батько зверху на Саші, я йому заламав руку», – розповів водій машини швидкої допомоги Сергій Селезньов.

У фельдшера Олександра – кілька подряпин. Але таке ставлення до медиків його обурило. Ми вирішили зустрітися з тими пацієнтами. Чоловік запевняє: першим бійку почав фельдшер.

«Я почав збирати речі, треба ж до лікарні приготуватися якось. Залітає лікар, кричить, мовляв, ти довго тут будеш збиратися? Я розвернувся, відмовився від госпіталізації. Батько вийшов до них, у дитини температура 40 з половиною, що ви робите? І лікар штовхнув його ногою, я виходжу, дивлюся, тато лежить», – говорить він.

Хто все ж винен, з’ясовуватимуть у поліції.

«Зазвичай ми або заспокоюємо людину, або допомагаємо заспокоїти людину. Навіть були випадки, коли ми супроводжували карети «швидкої» до лікарні, куди доставляли людину в стані алкогольного сп’яніння», – зазначила прес-секретар патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

Факт того, що у фельдшера були подряпини, – зафіксували. Покарання за такі дії – штраф – півсотні гривень.

«51 гривня – це дуже дешеве задоволення побити когось з медпрацівників», – вважає головний фельдшер Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вікторія Удовиченко.