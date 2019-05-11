У Зеленського розповіли про план на перші 100 днів



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Володимир Зеленський

Серед пріоритетів команди Зеленського - боротьба з корупцією та «наведення порядку» в судовій системі

План дій Володимира Зеленського на перші 100 днів президентства готовий на 95%. Про це заявив його радник Олександр Данилюк в інтерв'ю Лига.net.

«Я б оцінив готовність в 95%. Це документ, у якому покроково розписано, що саме ми збираємося робити», - сказав Данилюк.

За його словами, серед пріоритетів команди Зеленського - боротьба з корупцією, «наведення порядку» в судовій системі. Також плани стосуються правоохоронних органів: зокрема, мова йде про реформу Служби безпеки України.

«Є ще багато новаторських ідей. Наприклад, як працюватиме Адміністрація президента. Та інші ініціативи», - заявив Данилюк, зазначивши, що поки не час їх розкривати.

Нагадаємо, раніше Данилюк пояснив, як Зеленський обиратиме кандидатів на топ-посади.