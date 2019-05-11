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    Політика

    Данилюк пояснив, як Зеленський обиратиме кандидатів на топ-посади

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    Олександр Данилюк - Данилюк пояснив, як Зеленський обиратиме кандидатів на топ-посади
    Олександр Данилюк

    За словами Данилюка, на першому етапі потрібно відібрати «дуже багато» людей

    Кандидати на посади в Адміністрацію президента, Міністерство закордонних справ, Службу безпеки, Генпрокуратуру, Раду національної безпеки і оборони, які мають намір працювати за президентства Володимира Зеленського, повинні пройти кілька співбесід, отримати оцінку по набору критеріїв, причому всі інтерв'юери мають його затвердити. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів радник обраного президента Олександр Данилюк. 

    За його словами, ідея полягає в тому, що Зеленський формує «номінаційний комітет» з трьох-п'яти ключових членів команди, які розглядають претендентів за низкою заздалегідь визначених критеріїв. В результаті має бути ухвалено, бажано, консенсусне рішення і надано розгорнуту рекомендацію президенту для прийняття остаточного рішення.

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    На першому етапі потрібно відібрати «дуже багато» людей, зазначає Данилюк.

    За словами Данилюка, якщо в команді Зеленського почнуться договорняки, квоти, списки, то «якісні люди у владу не підуть».

    Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотне». 

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