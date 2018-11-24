Україна надасть гуманітарну допомогу Ємену, Судану та Конго



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Порошенко: Давайте підтримаємо тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги

Порошенко підтримав надання допомоги на знак пам’яті про жертв Голодомору

Президент Петро Порошенко закликав на знак пам’яті про жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років сьогодні підтримати тих, хто потребує допомоги у світі. Про це інформує Банкова.

«Давайте підтримаємо тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Бо це нинішня наша спокута перед тими, кого не змогли вберегти в минулому», - сказав глава держави під час виступу на міжнародному форумі «Україна пам’ятає – світ визнає!» до 85-х роковин Голодомору.

«І на знак увічнення пам’яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. Відповідний указ президента України уже підписано», - повідомив Петро Порошенко.

«Єднаймося на захист людяності», - закликав президент.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.