Україна не потрапила до 12 пріоритетів зовнішньої політики ЄС у 2018-му

Могеріні назвала 12 пріоритетів зовнішньої політики Євросоюзу

Зовнішня політика Європейського союзу у 2018 році має зосередитися на дванадцяти пріоритетах, імплементація яких розпочалася у минулому році. Про це йдеться у статті верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні. «Навіть у день Нового року я намагалася визначити дванадцять речей, які я беру



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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

Могеріні назвала 12 пріоритетів зовнішньої політики Євросоюзу

Зовнішня політика Європейського союзу у 2018 році має зосередитися на дванадцяти пріоритетах, імплементація яких розпочалася у минулому році.

Про це йдеться у статті верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

«Навіть у день Нового року я намагалася визначити дванадцять речей, які я беру до нового року із року, що завершився. Це дванадцять особливих моментів, які стали визначальними у моєму 2017 році», - пише Могеріні у статті «Дванадцять речей, які ми беремо з собою у 2018-й».

Серед них, зокрема, визначені: перезапуск ЄС, починаючи з питання оборони, співробітництво з Африкою з питання міграції, європейська інтеграція країн Балкан, проведення 9 травня дня Європи в ООН, спільна політика Європи відносно Єрусалима, початок підготовки лівійської берегової охорони, проведення саміту «Східного партнерства» у Брюсселі, діяльність заради молоді із залученням самої молоді, допомога біженцям рохінджа, а також доля дітей колумбійських військових.

Слід зазначити, що агресія Росії проти України, продовження російської окупації деяких суверенних українських територій, розв’язана Кремлем гібридна війна проти Європи жодним чином не відзначені серед пріоритетів високого представника ЄС у своїй діяльності як у минулому, так і в нинішньому році.

Джерело: Укрінформ