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Україна переконує Швейцарію передати їй кошти російських олігархів – депутат

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна переконує Швейцарію передати їй кошти російських олігархів – депутат
Швейцарія не хоче втрачати кошти російських олігархів
фото з відкритих джерел

Потрібно конфісковувати все майно, яке належить Росії

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що російський терористичний режим не повинен мати власності і грошей. Про це нардеп розповів в інтерв'ю «Главкому».

Це означає, що треба конфісковувати все майно, яке належить Росії, і не тільки державі безпосередньо, а й російських олігархів, які підтримують цей режим.

«Цікаво, до речі, як буде поводитися Швейцарія – чи конфіскує вона статки цього режиму та причетних до нього і чи передасть їх їхній жертві – Україні. Особисто я входжу до групи дружби зі Швейцарією, і ми намагаємося переконати наших швейцарських колег, аби вони підтримували закони, спрямовані на конфіскацію майна терористичного режиму», – сказав Мережко.

Голова парламентського комітету запевнив, що Швейцарія зацікавлена в тому, аби тримати на своїх банківських рахунках величезні кошти російських олігархів, і не хоче їх втрачати. Але Україні треба переконувати та наводити той же канадський приклад. Якщо ми не будемо це питання порушувати, то взагалі нічого не доб’ємося.

«Але ви ж розумієте, що одна справа – коли ваша нечисленна група буде порушувати це питання, і інша – якщо Швейцарії зроблять тонкий натяк американці? Ми ж говоримо і з друзями наших друзів і намагаємося використати всі канали впливу. І просимо всіх, хто має, умовно кажучи, вплив на Швейцарію, також допомагали про це казати», – сказав нардеп.

Це ж стосується постачання зброї, коли Україна просить партнерів вплинути на ту чи іншу країну.

«Наприклад, у тих же ірландців є потужна діаспора в Штатах, які намагаються замовити добре слово про Україну. Ми знаходимося в такій ситуації, коли треба використовувати всі можливості», – додав Мережко.

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Теги: росія санкції Швейцарія Олександр Мережко

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