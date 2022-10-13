Європа офіційно визнала Путіна терористом. Що далі?

«У росіян зараз просто істерика»

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.

Резолюція передбачає: визнання того, що Україні необхідно надати зброю. Таке рішення для ПАРЄ є безпрецедентним. Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення від рашистських ракет;

визнання того, що перебування Росії у Радбезі ООН не є легальним, і таким, що не має жодних юридичних підстав.

якнайскоріше створення міжнародного трибуналу;

якнайскоріше створення міжнародного трибуналу; негайно та безумовно припинити агресію проти України;

повністю та беззастережно вивести свої окупаційні сили, включаючи свої війська та своїх союзників, з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів;

вивести свої війська з території Грузії та Республіки Молдова;

виконувати свої зобов'язання з міжнародного права, міжнародного законодавства з прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими;

негайно припинити напади на цивільних осіб, включаючи невибіркові атаки на населені пункти, цілеспрямовані вбивства та викрадення, тортури, зґвалтування та сексуальне насильство, і розслідувати всі заяви про такі злочини;

повністю вийти з усіх ядерних об’єктів в Україні, припинити робити їх об’єктами будь-якої військової діяльності та утримуватись від цього в майбутньому, а також повною мірою співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії для забезпечення надійності та безпеки цих об’єктів;

припинити погрози застосування ядерної зброї та взяти зобов'язання не застосовувати її;

припинити використання енергії як інструменту шантажу;

припинити підтримку хакерських атак на демократичні країни та їхні інститути;

припинити втручання у виборчі процеси та утриматися від фінансування антиєвропейської діяльності проросійських екстремістських партій і рухів у демократичних країнах;

співпрацювати з розслідуваннями та провадженнями Міжнародного кримінального суду і Міжнародного суду ООН, та виконувати рішення останніх;

співпрацювати з договірними органами ООН, подаючи їм звіти та інформацію за запитом, дозволяючи відвідування країн і дотримуючись їхніх рекомендацій;

співпрацювати з договірними органами ООН, подаючи їм звіти та інформацію за запитом, дозволяючи відвідування країн і дотримуючись їхніх рекомендацій; співпрацювати зі слідчою комісією по Україні та спеціальним доповідачем про ситуацію з правами людини в Росії, які були створені Радою з прав людини ООН, і виконувати їхні рекомендації;

дотримуватися рекомендацій, сформульованих у рамках Московського механізму Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та викладених у звітах ОБСЄ щодо порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, військових злочинів та злочинів проти людяності, вчинених в Україні (1 квітня – 25 червня 2022 року) та щодо російської юридичної та адміністративної практики;

співпрацювати у провадженнях Європейського суду з прав людини та виконувати судові рішення;

негайно вжити ефективні заходи для вирішення структурних і системних проблем, виявлених Європейським судом з прав людини та Комітетом міністрів Ради Європи щодо свободи зібрань, свободи вираження думок і права на свободу в РФ, у тому числі, шляхом скасування чи внесення змін до законів, які лише загострили ці проблеми – включно з законами про «іноземних агентів», про «небажані організації», про «екстремізм» і «неправдиву інформацію про російську армію»;

співпрацювати з Європейським комітетом із запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, поки російська федерація залишається учасником відповідної Європейської конвенції, а також дозволити моніторинг стану здоров’я та умов утримання політичних в’язнів до їх звільнення або повторного розгляду їхньої справи.

Очевидно, що виконати хоча б частину цих вимог у Кремлі не погодяться, бо це буде сприйнято просто «не по-пацанськи». Дісталося у резолюції і «вірному другу» російського президента. Окремо зазначається, що не можна забувати і про роль нелегітимного режиму президента Білорусі Лукашенка в сприянні агресії проти України, і що останнє оголошення про розгортання військ Білорусі поряд з російськими військами викликає занепокоєння та має бути широко засуджене.

Голосуванню делегатів передував виступ президента України Володимира Зеленського, який наполягав а на визнанні світом РФ державою-терористом та максимальній дипломатичній ізоляції агресора.

«Треба максимально ізолювати дипломатично РФ, щоб спільнота в Росії знала і сплачувала високу ціну за цю агресію, щоб суспільство почало тиснути на своє військово-політичне керівництво... Найголовніше, щоб суспільство РФ зрозуміло, що вони з цього моменту є суспільством держави-терориста, з цього моменту кордони для них не відкриті до європейських держав. Не можна підтримувати війну, а відпочивати в Європі. Не можна говорити, що «ми воюємо проти цих цінностей, у нас свої цінності», але якщо «свої» цінності, то чому вони отримують задоволення від країн з іншими цінностями», – сказав глава нашої держави.

Такі рішення ПАРЄ допоможуть наблизити притягнення винних до відповідальності та збережуть життя безневинних людей, вважає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Саму резолюцію Лубінець назвав «потужною», а її ухвалення ПАРЄ – дипломатичною і історичною перемогою.

«Спостерігаємо повну підтримку від ПАРЄ. Уся Україна і весь цивілізований світ вітає такі рішення. Вони допоможуть наблизити притягнення винних до відповідальності, збережуть життя безневинних людей, поставлять РФ на своє місце в невигаданій і неспотвореній історії світу! Російський режим визнаний терористичним. І крапка», – написав він.

Зазначимо, що ініціатива визнання РФ державою-терористом має своїх прихильників і противників. Противники вважають, що це рішення зашкодить Україні та може завадити конфіскації російських активів за кордоном на нашу користь. Прихильники є переконані, що безкарність Путіна провокуватиме автократів у всьому світі також чинити агресію.

Про те, якими будуть реальні наслідки цього рішення, «Главкому» розповіли члени української делегації ПАРЄ.

«У росіян зараз просто істерика: вся їхня конструкція сиплеться як доміно»

Я мегазадоволена, бо брала участь ще на моменті написання резолюції, і потім, аби зберегти нерви та час для делегації, ми максимально кооперувалися з доповідачем та секретаріатом політичного комітету, який був визначений головним в цьому питанні. Ми хотіли мати найменшу кількість поправок в комітеті і в залі, чого й домоглися. Якщо розглядати це в ракурсі розгляду законопроєктів, то фактично ми за 48 годин зробили стільки, скільки в українському парламенті робиться від пів року плюс, а в інших парламентах роками.

Згадка про «російський терористичний режим» була в тексті резолюції з самого початку, потім просто колеги хотіли вставити туди згадку про «терористичну країну», але я одразу сказала, що це не пройде. Але у нас демократична делегація, ми все продебатували і п’ять керівників груп все-таки підписалися під «терористичним режимом», комітет це підтримав і зал також.

Наші європейські колеги виходили і казали: а я от приїхав з Харківщини, а я – з Бучі, тобто вони проживали цей досвід на собі. Вони розповідали про терористичний режим, хоча нещодавно навіть чути про це не хотіли. Війна Росії з Україною призвела до неймовірних змін в міжнародних інституціях і ба більше – в міжнародному праві з’являється трибунал.

У росіян зараз просто істерика: вся їхня конструкція сиплеться як доміно. Ми поламали їхні плани, це я вже побачила тут – в Раді Європи. Вони хочуть використовувати громадські організації, які працюють на них, просувати термінологію діалогу, миру. Але з терористичним режимом ніхто перемовини вести не буде.

І, звісно, для нас важливо, що це – максимально збалансований документ. Ми продовжимо роботу в робочій групі при президенті стосовно трибуналу. Нас запрошують у Францію, Німеччину, Великобританію поки що «зумом» проводити перемовини щодо нашої «дорожньої карти». У травні відбудеться така потужна конференція, в основу якої буде закладений компенсаційний механізм від Росії, над яким працює наш Мін’юст з партнерами. Всі відшкодування, репарації, бо пошкодження неймовірні. Ми зустрічалися з представником Банку розвитку Ради Європи, і найближчим часом після прийняття закону в парламенті ми туди вступимо. Це буде потужна підтримка для місцевих органів влади, переміщених осіб.

«Уперше на такому рівні пролунала тема «Росії – не місце в Радбезі ООН»

Для ПАРЄ – це унікальне рішення, ніколи вона ще нічого подібного не приймала. До того ж, треба розуміти природу ПАРЄ та в цілому Ради Європи – цей орган дає, в першу чергу, політичні заяви та оцінки, але до нього входять 46 країн. І це суттєвий посил для них – визнати Росію відповідною державою.

Якщо ми говоримо про міжнародне право, то особливе значення це має для США, які можуть визнати країну спонсором тероризму. Це тягне за собою конкретні політичні наслідки. Рішення ПАРЄ можна розглядати як певний поштовх, оскільки однозначно зміцнить позиції тих конгресменів та сенаторів, які пропонують американському парламенту відповідне рішення прийняти.

Є ще й друга складова ПАРЄ: в склад Ради Європи входить і Європейський суд з прав людини. І в своїх рішеннях ЄСПЛ керується також і резолюціями ПАРЄ. Вже зараз є багато позовів до Росії з боку громадян України. Думаю, їх буде ще більше, і ця резолюція посилює юридичну позицію всіх цих людей, які намагатимуться довести справедливість, домогтися компенсації і тому подібного. Звісно, можна казати, що Росія не сприймає рішень ЄСПЛ, але з такої точки зору що не прийми, вони все будуть ігнорувати. Але рано чи пізно цей день наступить і ці рішення нікуди не зникнуть. Поколіннями росіяни за це будуть розраховуватися, мабуть, коли і Путіна не буде в живих. Як сьогодні Польща вимагає компенсацій від Німеччини через 77 років.

Тож коли Росія в якомусь вигляді намагатиметься повернутися в цивілізований світ і відновити з ним стосунки, всі ці рішення вийдуть на поверхню і доведеться їх виконувати. Ви ж не забувайте, що у склад ПАРЄ входять такі країни як Азербайджан, Вірменія, Сербія, Угорщина, Туреччина і серед них не знайшлося жодного голосу «проти». Якщо вчора в ООН 143 країни підтримали Україну, що також багато, то на рівні Ради Європи ми мали майже стовідсоткову підтримку.

Звісно, після цього рішення ПАРЄ Путін не здасться, але це – політична позиція, яка в подальшому трансформується в рішення урядів. Всі уряди приймають свої рішення опираючись на базу, однією з частин якої є рішення Ради Європи, бо це найбільш поважний на континенті орган. І ніхто не може цього ігнорувати. Інша справа, що це не є прямим посилом до дії.

З практичної точки зору в цьому рішенні є трибунал, і один з варіантів його створення – якраз на базі Ради Європи. На жаль, міжнародні суди, пов’язані з ООН, з відомих причин, неспроможні розглядати злочини Росії через її право вето. До речі, у цій резолюції ПАРЄ вперше пролунала на такому рівні тема, що Росія незаконно займає своє місце в Радбезі ООН. Але механізму виключити її звідти нема. Тому всі ці кроки показали, що ООН як механізм міжнародного права та безпеки погано працює, тому потрібні або нові системи, або покращення старих. Тому сьогоднішніми рішеннями закладається база, що в майбутньому навіть думки не може бути, аби Росія отримала якийсь особливий статус.

До речі, в найпершому варіанті резолюції не було нічого ані про терористичний режим, закликів надати зброю, пункту про те, що Росія незаконно займає місце в Радбезі ООН. Але потім українська делегація з нашими колегами, які нас завжди підтримують, підготували серію правок, захистили їх, і от – є результат. Ми взагалі хотіли не тільки російський режим, а всю Росію назвати країною-терористом, але під це консенсусу не знайшлося.

Якби не масовані бомбардування українських міст в понеділок-вівторок, пробити пункт про передачу Україні ППО і визнання російського режиму терористичним було б набагато складніше. У цьому плані те, що Росія влаштувала, багатьох жахнуло та змусило змінити позиції.

«Це рішення може стати рятівним колом для Ради Європи»

Вперше в міжнародній резолюції фіксується, що дії Росії є тероризмом, а російський режим терористичним за своєю суттю. І для наших дипломатів, які, наприклад, займаються питанням санкцій, це додатковий аргумент перед тими урядами, що від санкцій відмовляються чи вагаються.

Далі пролунало зведення щодо ППО. Це питання з’явилося вже в понеділок після масових обстрілів України, про які ми доповідали на засіданнях груп, під час виступів, і з’явився заклик надати нам ППО, про що говорив наш президент в своєму виступі.

Для Ради Європи це також може стати рятівним кроком, аби підвищити свій статус. Бо зараз загалом лунає багато критики на адресу міжнародних організацій – ООН, Червоного Хреста, ОБСЄ, які багато говорять, але мало на що можуть вплинути. А Рада Європи ще в квітні рекомендувала створити спеціальний міжнародний трибунал, який буде розслідувати саме злочини агресії. Такий саме за своєю суттю, як був Нюрбернзький процес під час Другої світової війни. Певна робота вже була проведена на рівні міністерств Ради Європи і в новій резолюції міститься заклик пришвидшити його створення. Попередньо готується саміт країн Ради Європи навесні наступного року, паралельно ведеться робота по лінії уряду, Генпрокуратури, також ми отримуємо від Ради Європи консультативну підтримку з розслідування воєнних злочинів.

Треба розуміти, що в Раді Європи присутні представники 46 країн, абсолютно всіх парламентів ЄС. Це майданчик, де є можливість коментувати питання про зброю, про допомогу. Більш того, після виступу нашого президента була певна суперечка між різними політичними групами та країнами, хто більше допомагає українцям. Для нас, очевидно, це позитивна конкуренція.

Звісно, всі засудили ті «референдуми» на окупованих територіях. Але коли вчора Генасамблея ООН 143 голосами їх засудила і всі у нас так тішилися, то в резолюції ПАРЄ, де також не визнаються «референдуми», взагалі нікого не було проти.

Наталія Сокирчук, Павло Вуєць, «Главком»