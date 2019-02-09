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    Політика

    Україна та Польща узгодили візит Порошенка до Любліна

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    <p>8 лютого у Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі</p> - Україна та Польща узгодили візит Порошенка до Любліна

    8 лютого у Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі

    Фото: Адміністрація президента України

    Президенти України, Польщі та Литви планують зустрілися у лютому у штаб-квартирі бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні

    У Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету президентів України та Республіки Польща.

    На засіданні під головуванням заступника глави Адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва та державного секретаря – керівника канцелярії президента Польщі Кшиштофа Щерського 8 лютого обговорювалися актуальні питання українсько-польських відносин, а також були узгоджені питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.

    Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

    Зокрема, було досягнуто домовленості щодо участі президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року.

    У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Також було вирішено посилити співробітництво з безпекових питань, у тому числі щодо енергетичної безпеки, а також протидії проекту «Північний потік-2».

    Сторони підкреслили важливість активізації транскордонного, економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

    Як відомо, спільна військова частина ЛитПолУкрБриг була утворена у 2014 році зі Збройних сил України, Литви та Польщі.

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