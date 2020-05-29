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    Політика

    Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

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    Пішохідний пункт пропуску &laquo;Шегині&raquo; поновив роботу 16 травня - Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою
    Пішохідний пункт пропуску «Шегині» поновив роботу 16 травня

    До переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ»

    З 29 травня поновлюють роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку.

    Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.

    «З 0:00 29 травня 2020 року поновлять свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку. Відповідні зміни щодо роботи пунктів пропуску внесені Кабінетом Міністрів України у Розпорядження № 288 від 13 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

    Також Державна прикордонна служба України поінформувала щодо відновлення роботи пунктів пропуску з українського боку суміжні країни, зокрема країни ЄС та Республіку Молдова, «оскільки до переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ».

    Як повідомлялося, з 00.00 16 травня поновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід. У ньому на сьогодні здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

    Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: «Шегині», «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська». У трьох останніх прикордонники пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.

    Водночас на вхід в Україну діють обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства (окрім певних категорій).

    прикордонники ЄС Україна
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