Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою



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Пішохідний пункт пропуску «Шегині» поновив роботу 16 травня

До переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ»

З 29 травня поновлюють роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку.

Про це повідомила пресслужба МВС у Telegram.

«З 0:00 29 травня 2020 року поновлять свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з українського боку. Відповідні зміни щодо роботи пунктів пропуску внесені Кабінетом Міністрів України у Розпорядження № 288 від 13 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Також Державна прикордонна служба України поінформувала щодо відновлення роботи пунктів пропуску з українського боку суміжні країни, зокрема країни ЄС та Республіку Молдова, «оскільки до переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ».

Як повідомлялося, з 00.00 16 травня поновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід. У ньому на сьогодні здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: «Шегині», «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська». У трьох останніх прикордонники пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.

Водночас на вхід в Україну діють обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства (окрім певних категорій).