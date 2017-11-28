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    Україну відвідає міністр закордонних справ Фінляндії

    Візит Тімо Сойні заплановано на 5-6 березня цього року
    На 5-6 березня цього року міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні планує візит до України. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Сторони обговорили актуальні
    • Сьогодні, 13:45
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    Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні&nbsp;
    Фото з відкритих джерел
    Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні 

    Візит Тімо Сойні заплановано на 5-6 березня цього року

    На 5-6 березня цього року міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні планує візит до України. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

    Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, активніше залучення українських фахівців до діяльності Європейського центру з протидії гібридним загрозам у Гельсінкі.

    Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на зацікавленості України поглиблювати двосторонні відносини у сферах енергозбереження та енергоефективності, у реформуванні шкільної освіти, а також інтенсифікації ділових контактів.

    За словами віце-прем’єрки, активізації торговельно-економічних відносин України та Фінляндії сприяло б відновлення роботи спільної міжурядової комісії.

    Співрозмовники високо оцінили динаміку розвитку політичного діалогу і підтвердили готовність його посилювати.

     

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