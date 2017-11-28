Україну відвідає міністр закордонних справ Фінляндії

Візит Тімо Сойні заплановано на 5-6 березня цього року

На 5-6 березня цього року міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні планує візит до України. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія). Сторони обговорили актуальні



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Фото з відкритих джерел Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні

Візит Тімо Сойні заплановано на 5-6 березня цього року

На 5-6 березня цього року міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні планує візит до України. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема, активніше залучення українських фахівців до діяльності Європейського центру з протидії гібридним загрозам у Гельсінкі.

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на зацікавленості України поглиблювати двосторонні відносини у сферах енергозбереження та енергоефективності, у реформуванні шкільної освіти, а також інтенсифікації ділових контактів.

За словами віце-прем’єрки, активізації торговельно-економічних відносин України та Фінляндії сприяло б відновлення роботи спільної міжурядової комісії.

Співрозмовники високо оцінили динаміку розвитку політичного діалогу і підтвердили готовність його посилювати.