В ООН заснували Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні



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Ряд країн вже внесли свої кошти у фонд допомоги Україні

В ООН заснували Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні і закликали донорів приєднатися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу.

Про це на спеціальному засіданні ООН щодо Плану гуманітарної допомоги на сході України на 2019 рік заявила помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер.

«Я рада сьогодні оголосити про створення Об'єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні і закликаю донорів приєднатися до нього», — заявила Мюллер.

Вона додала, що ряд країн вже внесли свої кошти у фонд. На її думку, сьогоднішнє засідання ООН щодо Плану гуманітарної допомоги в Україні на 2019 рік дозволяє привернути увагу до страждань українців через війну на Донбасі.

«Сьогоднішня дискусія дає нам можливість ще раз звернути увагу на гуманітарні наслідки конфлікту. Поки політичні дискусії тривають, ми не повинні забувати людське обличчя цієї кризи і його вплив на цивільне населення, звичайних людей, які стикаються з її наслідками кожен день», — зазначила вона.

В ході засідання виступили заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко, представники Євросоюзу, Польщі, Британії, Німеччини, Франції, Швеції, Литви, США, а також Росії.

На зв'язку з Києва в обговоренні взяли участь міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і координатор системи ООН в Україні, координатор ООН з гуманітарних питань Оснат Лубрані.

Новостворений Об'єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) відноситься до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам — урядам, міжнародним і неурядовим організаціям — направляти свої внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль.

Таким чином, кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів в зонах конфлікту вчасно, скоординовано і цілеспрямовано.

Координацією фонду в Україні буде займатися Офіс ООН з координації гуманітарних питань під керівництвом координатора з гуманітарних питань, координатора системи ООН в Україні.

Джерело: Укрінформ