В Раді є постанова щодо місцевих виборів, яка «відповідає мінським угодам»



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Проєкт постанови вніс народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Костін, який є також представником України в політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу, заявляє, що на розгляді парламенту вже є проєкт постанови про проведення місцевих виборів, який «повністю відповідає Мінському комплексові заходів».

Як сказав він агентству «Інтерфакс-Україна» 11 вересня після зустрічі політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» в німецькому Берліні, на цій зустрічі зазначалося, що «на розгляді українського парламенту перебуває проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає іншу редакцію пункту 4, щодо якого стільки гучних спекуляцій».

Він додав, що цей проєкт постанови був внесений іще 28 липня, тобто «задовго до того, як почалася інформаційна атака на делегацію у зв’язку з пунктом 4» – який визначає вимоги України до можливості проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях Донбасу і Криму.

За словами Костіна, представник України в ТКГ Леонід Кравчук, звернувшись до Верховної Ради, порушив питання про аналізу пункту 4 постанови про призначення місцевих виборів. При цьому Костін висловив сподівання, що в процесі розгляду цього проєкту Кравчук зможе виступити перед парламентом і «подати свої аргументи, щоб продемонструвати, що Україна віддана виконанню мінських домовленостей».

Згаданий проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради від 15 липня «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» № 3943 вніс 28 липня народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Він передбачає, зокрема, зміну згаданого пункту 4, щоб вилучити з нині чинної постанови такі конкретні вимоги до можливості проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях, як: «припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя».

Відповідно до проєкту змін, пропонується дозволити можливість згаданих виборів без виконання цих конкретних вимог, а тільки за абстрактної умови «повноцінного завершення на відповідних територіях процедур роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».